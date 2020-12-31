شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإمارات أثبتت أنها الأقوى بتسامحها وعطائها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن عام 2020 أثبتت فيه دولة الإمارات أنها الأقوى بتوحدها وتسامحها وعطائها، وأخذت فيه علامة النجاح الكاملة.

وأكد سموه في تغريدة على «تويتر»: «عام 2020.. عام تحديات.. وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة».

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: «2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شيء وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد».