شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في تركيا يتجه لاختراق 14% وتجاوز توقعات الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.20 بالمئة في نهاية 2020 ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.

وظل التضخم حول 12 بالمئة في معظم 2020 قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

وتعافت الليرة في نوفمبر بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستهدف التضخم على نحو أكثر قوة تحت إدارة محافظه الجديد ناجي إقبال.

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز بين 14 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط التقديرات للتضخم السنوي في ديسمبر كانون الأول 14.20 بالمئة وتراوحت التقديرات بين 13.70 بالمئة و15.27 بالمئة.

وكانت الحكومة قد توقعت في برنامجها المتوسط الأجل أن التضخم سيبلغ 10.5 بالمئة في نهاية 2020.

الليرة تصعد

يوم الأربعاء، ارتفعت الليرة التركية لسادس جلسة على التوالي بعد تمديد اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا، بينما واصلت عملات أسواق ناشئة أخرى مكاسبها مقابل الدولار الأمريكي وسط تفاؤل بشأن تحفيز مالي إضافي في الولايات المتحدة.

وصعدت الليرة 0.4 بالمئة الى أعلى مستوى في أربعة أشهر. ومددت تركيا حظر تسريحات العمال لمدة شهرين من 17 يناير/ كانون الثاني لتقييد الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على التوظيف والاقتصاد بشكل عام.

وقفز مؤشر (إم إس سي آي) لأسهم الأسواق الناشئة 1.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته في 13 عاما مع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر بفعل إجراءات تحفيزية قياسية وتفاؤل بشأن لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19.

واستعاد مؤشر (إم أس سي آي) لعملات الأسواق الناشئة ذروته التي سجلها في أبريل/ نيسان 2018، مستفيدا من ضعف أوسع في العملة الأمريكية بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب مشروع قانون مساعدات فيروس كورونا يوم الأحد.