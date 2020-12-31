شكرا لقرائتكم خبر عن التزام أوبك بلس بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 101% في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران في أوبك بلس لرويترز إن المجموعة التزمت بشكل كامل بتخفيضات إنتاج النفط في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتحدث المصدران قبل اجتماع المجموعة في الرابع من يناير/ كانون الثاني لمناقشة إمكانية إجراء زيادة أخرى في الإنتاج من فبراير/ شباط.

وقال أحد المصدرين إن التزام الدول الأعضاء في أوبك بلغ 104 بالمئة في حين بلغت نسبة التزام حلفائها، ومن بينهم روسيا، 95 بالمئة وإن الالتزام في مجمله بلغ 101 بالمئة.

وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها تؤيد زيادة في إنتاج أوبك بلس بمقدار 500 ألف برميل يوميا من فبراير على الرغم من بواعث قلق بين بعض أعضاء المجموعة من أن هذا التحرك سيكون سابقا لآوانه في وجه أحدث قفزة في الإصابات بفيروس كورونا.

وقال أحد المصدرين «هل توقعات الطلب على النفط للربع الأول من 2021 أفضل من التوقعات في أوائل ديسمبر؟ لا أعتقد هذا بالنظر إلى الإغلاقات في دول كثيرة في أوروبا حتى نهاية يناير.»

وفرضت بضع دول أوروبية، من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قيودا على التنقل لإحتواء موجات الإصابة الجديدة.

وفي أوائل ديسمبر /كانون الأول، اتفقت أوبك بلس على تخفيف تخفيضات قياسية في الإنتاج من 7.7 مليون برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا بعد أن تراجعت عن خطط سابقة لزيادة قدرها مليونا برميل يوميا.

وبموجب الاتفاق فإن أي تعديلات شهرية أخرى لن تتجاوز 500 ألف برميل يوميا.

وقال المصدر الثاني «في نهاية المطاف لا يوجد فرق كبير في التوازن بين زيادة أو عدم زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في فبراير. المهم ألا تحدث زيادة مليوني برميل يوميا في يناير.»