شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال 2020..51 برنامجا لـ 4708 متدربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال عام 2020 نشاطا مكثفا من خلال برامجها التدريبية التى نظمتها خلال العام، والتى تهدف لتدريب وتأهيل الشباب إلى بناء كوادر وطنية واعدة من الشباب، مدربة على أعلى مستوى علمى، وقادرة على تولى مسئوليات القيادة فى مختلف مؤسسات الدولة، رغم الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، على الرغم أنه منذ إنشاء الأكاديمية الوطنية بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

استطاعت الأكاديمية، أن تنظم خلال عام 2020، 51 برنامجا لـ 4708 متدربا فى 20062 ساعة، و جاءت عدد ساعات التدريب التي نفذت عبر المنصة الإلكترونية للأكاديمية ( online) هي 4056 ساعة، وعدد المدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب هو 250 مدرب وعدد الاختبارات التي نظمها قطاع التدريب في 2020 لـــ 28 جهة 8641 ممتحنا.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.