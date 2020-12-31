شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة لجميع المصريين "قيادة وشعبا" بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد "2021".

وقال مطر: "نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى ولجموع الشعب المصرى، بكافة أطيافه وفئاته بمناسبة بداية العام الميلادى الجديد، داعيا المولى عز وجل للرئيس السيسى بموفور الصحة والعافية فى ظل حجم الإنجازات التى شهدتها مصر الأعوام الماضية، وفى ظل عودة مصر الجديدة إلى الساحة العالمية بقوة وتسير بخطى ثابتة نحو الريادة والعودة لمكانتها الحقيقية.

وتمنى تيسير مطر أن يكون 2021 عام خير وبركة على مصر والمصريين، موجها التهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء والمحافظين وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار شخصيات الدولة داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر، وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء ويحفظنا الله من وباء كورونا.

ودعا مصر المصريين إلى المزيد من التكاتف والوحدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوصول إلى بر السلامة، ومن أجل إعلاء مصلحة مصر العليا، مؤكدًا أن الترابط والسمو بالأخلاق من أهم مقومات الدولة القوية، لذلك يجب على الجميع إعلاء تلك القيم الروحية من أجل الوصول بالوطن إلى بر الأمان.