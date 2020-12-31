شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب":الجميع مُلزم بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا بدءًا من غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جميع الأشخاص الطبيعيين من أصحاب الأنشطة المهنية أو تجارية أو الصناعية، أوممن لديهم إيرادات ثروة عقارية، ملزمون بتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم إلكترونياً اعتبارا من غدًا الجمعة الموافق 1 يناير 2021، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020.

وأوضح عمر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن تلك الخطوة تأتى في إطار خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية التى بدأت الدولة فى تنفيذها على نطاق واسع من أجل التسهيل والتيسير على المستثمرين وكافة المتعاملين مع الجهات والهيئات والمصالح الحكومية.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى إلى تنفيذ مشروع تطوير شامل لتحديث النظم المطبقة لمواكبة أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبى والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة، والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبى إلى المستويات المنشودة والتحول الكامل لجميع الخدمات الضريبية من اللامركزية إلى المركزية والتحول الرقمى والميكنة.