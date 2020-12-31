وفاة مُسن وشقيقته انهار عليهما سور مزرعة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي مُسن وشقيقته مصرعهما، اليوم الخميس، عقب انهيار سور مزرعة عليهما، بدار السلام في محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بانهيار جزء من سور على شقيقين، ووفاتهما تحت الأنقاض، بناحية أولاد خلف.

وتبين انهيار جزء من سور مبني بالبلوك الأبيض محاط بمزرعة موز ملك "حسن. ف" 60 عامًا بالمعاش.

نتج عن ذلك وفاة مالك المزرعة، وإصابة شقيقته "زينب" 40 عامًا ربة منزل، التي توفيت عقب وصولها لمستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.