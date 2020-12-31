الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود إلى بلاده بعد شهرين من الغياب

وصل مساء اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون إلى بلاده عائدا من ألمانيا بعد فترة علاج. ووفق التلفزيون العمومي الجزائري، فإن الطائرة الرئاسية حطت بمطار مطار بوفاريك العسكري مساء الثلاثاء وعلى متنها رئيس الجمهورية تبون. و عاد الرئيس الجزائريعلى متن طائرة رئاسية تحمل رمز7T-VPG التي أجرت رحلة هذا المساء بين مطاري برلين وبوفاريك. وصرح تبون عقب وصوله للجزائر “أن البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب”. كما قال الرئيس تبون “أحمد الله على هذه العودة الميمونة إلى الجزائر”.

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