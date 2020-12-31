توقيع أول اتفاقية اقتصادية بين إسرائيل والمغرب

كشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) أن وزارتي المالية الإسرائيلية والمغربية وقعتا أول اتفاقية اقتصادية بينهما.

وقالت القناة: إن ”هذه الاتفاقية من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى نصف مليار دولار سنويا، وتوطيد التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل“.

ولفتت إلى أن ”وفدا مغربيا يواصل زيارته لإسرائيل، حيث سيقوم باتخاذ الإجراءات اللوجستية لإقامة مراسم افتتاح ممثلية المغرب لدى إسرائيل قريبًا“.

ووفق القناة، فإنه ”من المتوقع استخدام المبنى الذي كانت تتواجد فيه الممثلية الدبلوماسية للمملكة المغربية سابقا في تل أبيب“، مشيرة إلى أن ”المغرب لا يزال صاحب الملكية لهذا المبنى“.

ونقلت عن مصادر سياسية في القدس قولها: إن ”أعضاء الوفد المغربي عقدوا لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية“.

وذكرت أن ”الوفد المغربي قام بتفقد مبنى المكتب الدبلوماسي في شارع هيركون في تل أبيب“.

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وانطلقت، أمس الإثنين، مباحثات عن بُعد بين وزير الاقتصاد والصناعة عمير يرتس، ونظيره المغربي مولاي حفيظ العَلَمي، حول آفاق التعاون الصناعي بين البلدين.

ودار الحديث عن قطاعات النسيج، والأغذية، والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة.

ومن المتوقع أن يتم تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين الشهر المقبل، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.