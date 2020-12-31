فن تشكيلي.. المغربي عبد الفتاح كرمان يحرز على ميداليتين عن عمله الفني “الكراب”

حاز الفنان التشكيلي المغربي، عبد الفتاح كرمان، على ميداليتين (ذهبية وفضية) للجنة التحكيم الكبرى (Mondial Art Academia) و(International Masters Watercolor)، عن لوحته “الكراب” التي وظف فيها تقنية الألوان المائية.

وأشار الفنان المغربي إلى أن هذا التتويج، الذي جاء بعد “منافسة قوية بين أكثر من 1100 فنان حول العالم يوظفون تقنية الألوان المائية، يشكل اعترافا بمشاركته الفعالة وتفانيه في هذا النوع من الفنون التشكيلية”.

وأوضح أن “الكراب” تعد لوحة مائية مستوحاة من الروح الإنساني والهوية والذاكرة الشعبية، التي تتجلى من خلال الجوانب الثقافية المختلفة للتراث المغربي الأندلسي، مشيرا إلى أن أحاسيسه العميقة مجسدة في لوحته التي تبرز التضاد بين الظل والضوء والظلام والإضاءة والامتلاء والفراغ.

وعرض كرمان، الذي ينحدر من مدينة سيدي سليمان، وخريج مدرسة الفنون التشكيلية بالرباط، ويمتلك خبرة تزيد عن 36 سنة، أعماله الفنية على المستويين الوطني والدولي، وحاز على عدة جوائز، منها ميداليتين ذهبيتين بالمغرب وأربعة بفرنسا وميدالية فضية بالصين.