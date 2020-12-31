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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 90 شخصا في الهجوم على صالة مطار عدن (حصيلة نهائية) والان مع التفاصيل
الخميس 31 ديسمبر 2020
أكدت مصادر طبية وأمنية أن نحو 30 شهيدا و60 جريحاً سقطوا جراء الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي، بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة القادمين من الرياض.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية مقتل اثنين وعشرين شخصا وإصابة خمسين آخرين، على الأقل.
وذكرت بيان لوزارة الداخلية أن حصيلة ضحايا استهداف المطار ارتفعت إلى اثنين وعشرين قتيلا وخمسين جريحا، من المدنيين والعاملين في المطار والشخصيات القادمة لاستقبال الحكومة.
وأكد البيان سلامة الحكومة وكافة أعضائها، متهما مليشيا الحوثي بالوقوف وراءه. ولم يوضح بيان الداخلية ما إذا كانت حصيلة الضحايا، التي أعلنتها، أولية أم نهائية.
وشهد مطار عدن الدولي ثلاثة انفجارات عنيفة استهدفت الصالة الرئيسية والبوابة الجنوبية للمطار.
الى ذلك، قالت مصادر أمنية وطبية إن من بين الضحايا مسؤولين في الحكومة، وعددا من المسافرين المدنيين، الذين كانوا يتأهبون للمغادرة عبر رحلة إلى القاهرة.
وأصيبت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، يارا خواجة، أثناء تواجدها في المطار
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