حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليمنية اليوم الخميس

الخميس 31 ديسمبر 2020

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال الـ24ساعة القادمة، من أجواء باردة على 6 محافظات يمنية، وأمطار خفيفة على مناطق أخرى.



ونبه المركز خلال نشرته

* المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين الى المرتفعات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الاجواء الباردة.

* المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، كذلك رعاة المواشي والنحالين حفاظاً على مواشيهم ونحلهم من الاجواء الباردة.

* الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الاحمر ومدخل باب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما توقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو وبارد اثناء الليل والصباح الباكرعلى مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشرق المحويت) وأجزاء من مرتفعات محافظات (اب‘ تعز،الضالع ،لحج ،ابين) ، مع احتمالية تشكل الضباب والشابورة المائية على المنحدرات الجبلية الجنوبية والغربية المحاذية للسهول الساحلية، بينما تكون صحوة الى غائمة جزئياً اثناء النهار مع احتمال هطول امطار خفيفة خاصة على المرتفعات الشمالية الغربية منها.

وأضافت أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون غائم جزئياً الى غائم على السواحل الجنوبية والشرقية مع احتمالية هطول امطار خفيفة خلال الفترة الصباحية على هذه السواحل والمناطق المحاذية لها، بينما تكون صحوة الى غائمة جزئياً على الساحل الغربي، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية نشطة على جنوب الساحل الغربي وشرقية معتدلة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية.

ولفتت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو وجاف بوجه عام بارد اثناء الليل والصباح الباكر والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً الى غائم والفرصة مهيئة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 12 الى 25 عقدة