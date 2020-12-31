مصر .. تسجيل 1411 إصابة جديدة بكورونا و56 وفاة

الخميس 31 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الأربعاء/الخميس، عن تسجيل 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و56 وفاة.



وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 136 ألفا و644 شخصا والوفيات إلى 7576 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 411 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 111 ألفا و451 شخصا.