منصور بن محمد: الإمارات دائماً في المقدمة

الخميس 31 ديسمبر 2020

في إطار حملة التطعيم التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي لتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تلقّى الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 «فايزر- بايونتيك» الذي يتم تقديمه على جرعتين، ويتوفر عبر ستة مراكز صحية تابعة للهيئة موزعة على أنحاء مختلفة من الإمارة ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم.



وأعرب الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره لجهود القائمين على الحملة، مؤكداً بالغ تقديره لإسهامات كل الجهات المعنية بمواجهة الجائحة في دولة الإمارات وخص بالشكر «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» و«هيئة الصحة بدبي»، و«مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» مثمّناً عطاء الكادر الطبي في دولة الإمارات، وجهود خط الدفاع الأول بكامل مكوناته، ضمن المنظومة المتكاملة التي أثبتت نجاحاً لافتاً في التصدي للجائحة وفق المعايير العالمية، وتمكنت من الحد من انتشار الفيروس ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: أشكر «صحة دبي» على حملة التطعيم بلقاح «فايزر - بايونتيك».. ونجدد الشكر لأبطال خط الدفاع الأول لتأديتهم رسالتهم بكل تفانٍ وإخلاص.. الإمارات دائماً في المقدمة عندما يتعلق الأمر بصحة الناس وأمنهم وسلامتهم.. نسأل الله أن يديم على قيادتها الرشيدة وكل من يعيش على أرضها نعمة الصحة والسعادة.

حملة

وكانت «صحة دبي» قد أعلنت إطلاق حملة التطعيم وتوفير لقاح «فايزر- بايونتيك» المُعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والمُسجَّل من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، منوهةً بأهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كونها تشكل الضمانة الأولى في مواجهة فيروس كورونا المُستجَد.