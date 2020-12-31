رقم قياسي يومي جديد لوفيات كورونا في الولايات المتحدة

الخميس 31 ديسمبر 2020

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3,900 وفيات بكوفيد-19 أمس الأربعاء، وفق تعداد نشرته جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس.



وأعلنت الجامعة، التي تتخذ بالتيمور مقرا لها، وفاة 3,927 شخصا بسبب فيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية قبل الساعة 8,30 مساء (01,30 ت غ الخميس) في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189,671 إصابة جديدة.

وبهذا تكون حصيلة الإصابات الإجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19,715,899 والوفيات 341,845 منذ بدء انتشار الفيروس.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكيين أنطوني فاوتشي قد حذر الأحد من أن أسوأ ما في وباء كوفيد-19 ربما لم يحدث بعد، مع توقع ارتفاع الوفيات بمعدلات مقلقة خلال أشهر الشتاء وبعد التجمعات في الأعياد والعطلات.

وقال الخبير، الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشارا حول وباء كوفيد-19 بعد أن كان عضوا في خلية الأزمة التي شكلها دونالد ترامب "أشارك الرئيس المنتخب بايدن قلقه من أن الأمر قد يزداد الأمر سوءًا في الأسابيع المقبلة".

وبدأت البلاد حملة تلقيح ضد كوفيد-19 تلقى خلالها الجرعات الأولى نحو 2,8 مليون شخص، لكن هذا الرقم لا يزال متأخرا عن الـ 20 مليون شخص الذين تعهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن تشملهم الحملة مع نهاية العام.