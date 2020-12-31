شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 32552 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 31 ديسمبر 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 32552 حالة، ليصل الإجمالي إلى مليون و719737.

وأضاف المعهد أنه سجل 964 وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 33071 حالة وفاة.

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