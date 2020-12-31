شكرا لقرائتكم خبر عن 964 وفاة و 32552 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 32552 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 964 وفاة . وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.719.737 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 33.071 حالة وفاة

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