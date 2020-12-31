سكرتير الكاظمي يعلن رفع الكتل من تقاطع الخارجية وسط بغداد 'صور'

اعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميٍ، عن رفع الكتل من تقاطع الخارجية وسط بغداد. وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، "بجهود امانة بغداد والقوات الامنية تم رفع الكتل الكونكريتية من تقاطع وزارة الخارجية باتجاه تقاطع مركز شرطة الصالحية". واضاف ان "ذلك جاء تمهيداً لفتح الطريق امام سير العجلات".

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