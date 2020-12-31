شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 32552 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 32552 حالة، ليصل الإجمالي إلى مليون و719737.



وأضاف المعهد أنه سجل 964 وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 33071 حالة وفاة.

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