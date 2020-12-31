شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. إصابات «كورونا» اليومية تتجاوز 1300 حالة في طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو-رويترز ذكرت وكالة «كيودو» للأنباء نقلاً عن يوريكو كويكي حاكمة مدينة طوكيو، الخميس، أن الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في العاصمة اليابانية تجاوزت 1300 إصابة لأول مرة، الأمر الذي يثير المخاوف من قفزة هائلة في الإصابات.

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