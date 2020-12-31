شكرا لقرائتكم خبر عن ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك والان مع التفاصيل

الخميس 31 ديسمبر 2020 سجلت وزارة الصحة في المكسيك، أمس، 12406 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1052 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و413935، والوفيات إلى 124897.

وترجّح الحكومة أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

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