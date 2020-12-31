شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية تودي بحياة شخص في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخص حتفه وفُقد شخص آخر، بعد أن تسببت كتلة من الهواء البارد اجتاحت اليابان اليوم الخميس، في تعرض أجزاء كثيرة من البلاد لثلوج كثيفة ورياح قوية وأمواج عالية.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تستمر موجة البرد " الأقوى منذ عدة سنوات " في أن تسود أجزاء كثيرة من البلاد وحذرت من التسبب في اضطراب حركة المرور .

وحث رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا المواطنين مساء أمس الأربعاء على "الابتعاد عن التجمعات غير الضرورية والخروج غير الضروري" تحسبا للثلوج الكثيفة .

وتم العثور على رجل 70/ عاما/ ميتا مساء أمس الأربعاء بينما كان محاصرا تحت وطأة معدات ثقيلة في بلدة ايوازيومي شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه).