شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية تودي بحياة شخص في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تستمر موجة البرد " الأقوى منذ عدة سنوات " في أن تسود أجزاء كثيرة من البلاد وحذرت من التسبب في اضطراب حركة المرور .
وحث رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا المواطنين مساء أمس الأربعاء على "الابتعاد عن التجمعات غير الضرورية والخروج غير الضروري" تحسبا للثلوج الكثيفة .
وتم العثور على رجل 70/ عاما/ ميتا مساء أمس الأربعاء بينما كان محاصرا تحت وطأة معدات ثقيلة في بلدة ايوازيومي شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه).
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