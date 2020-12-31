شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: استهداف مطار عدن يظهر نوايا من يحاولون العبث في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

قالت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الأمريكية كالي براون ،إن "الهجمات التي استهدفت مطار عدن الدولي أمس الأربعاء، تزامن توقيتها مع وصول مسؤولين جدد في الحكومة اليمنية، وكشفت عن النية الخبيثة لأولئك الذين يحاولون زعزعة استقرار اليمن".

وأضافت براون في بيان لها أن "مثل هذه الهجمات لن توقف أو تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم يستحقه الشعب اليمني".

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية إن انفجارا ضخما وقع في مطار رئيسي في مدينة عدن جنوبي اليمن وأسفر عن مقتل 22 شخصا أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن خمسين آخرين أصيبوا في الانفجار .

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ثلاثة من موظفيها، يمنيان وروانداي الجنسية، قتلوا في الانفجار وأصيب ثلاثة آخرون. وكان قد تم الإبلاغ في الأصل عن اثنين من الموظفين الذين قُتلوا على أنهما في عداد المفقودين.

وذكرت المنظمة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " إن موظفينا كانوا يعبرون المطار مع مدنيين آخرين . هذا يوم مأساوي بالنسبة لنا وللأهالي".

وفي أعقاب الانفجار، تم نقل أعضاء حكومة الدولة التي مزقتها الحرب بأمان إلى قصر رئاسي في عدن، حسبما قال مسؤول حكومي في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم .

من جانبها اتهمت الخارجية اليمنية" مليشيات الحوثي باستهداف حكومة الكفاءات السياسية أثناء وصولها إلى مطار عدن"، وشددت على أن :"الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن المليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بهذا العمل الإرهابي من خلال استهداف المطار بثلاثة صواريخ وبتقنيات تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمتها هذه المليشيات في جرائم سابقة استهدفت بها المؤسسات والمنشآت المدنية."