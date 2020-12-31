مقتل شخص وإصابة اثنين في انفجار سيارة مفخخة بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الشرطة الأفغانية، الخميس، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول.

وبحسب تقارير إعلامية أولوية فإن الانفجار وقع الحي قم (7) بالعاصمة الأفغانية.

قال متحدث باسم شرطة كابول إن الانجار تم عبر سيارة مفخخة في منطقة تشهيلستون، عند الساعة الثامنة صباح اليوم.





وأدى الانفجار إلى مقتل سائق المركبة وإصابة اثنين آخرين.

والإثنين، أصيب 13 شخصا على الأقل في انفجار بالعاصمة الأفغانية، بحسب وزارة الصحة الأفغانية؛ حيث كان الانفجار الرابع خلال الـ 48 ساعة الماضية.





يشار إلى أن الانفجارات وأعمال القتل التي تستهدف أشخاصا معينين أصبحت أمرا اعتياديا في كابول خلال الأشهر الأخيرة.