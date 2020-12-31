سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة مع زيادة الطلب.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، ارتفعت أسعار اليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، مقابل الجنيه، فيما استقر الدرهم الإماراتي.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وفي البنوك بلغ متوسط الدولار 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا.

أعلى سعر للدولار

وهيمن سعر صرف 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع في 21 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني، وعودة، والمصرف العربي الدولي، والأهلي الكويتي، والمشرق.

وارتفع سعر الدولار الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، قرشا واحدا إلى 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

الجنيه يتصدر عملات الأسواق الناشئة

وسجل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19 حالت دون ذلك.

ومن بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020، كان الجنيه المصري الوحيد الذي نجح في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25% منذ بداية العام.

في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه على موقع البنك المركزي إلى 19.25 جنيه للشراء و 19.38جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء و 19.35 جنيه للبيع، أمس.

وزاد متوسط سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه إلى 21.33 جنيه للشراء و 21.46 جنيه للبيع، مقابل 21.14 جنيه للشراء و 21.33 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 4.180 جنيه للشراء و 4.207 جنيه للبيع، مقابل 4.174 جنيه للشراء و 4.201 جنيه للبيع، أمس.

فيما سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.270 جنيه للشراء و4.298 جنيه للبيع.

وصعد سعر صرف الدينار الكويتي إلى 51.46 جنيه للشراء و 51.92 جنيه للبيع، مقابل 51.22 جنيه للشراء و 51.79 جنيه للبيع، أمس.

تثبيت أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7% في الربع الثاني من 2020، عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.

والثلاثاء، ووقعت مصر، اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تمويل البنك لـ3 مشروعات للبنية التحتية بقيمة 1.1 مليار يورو.

