شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم التعافي المتوقع.. جني أرباح في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأمريكية الأربعاء مع تطلع المستثمرين إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في 2021 في أعقاب توزيع لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 وآمال في مزيد من الدعم المالي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 73.89 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 30409.56 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 5.00 نقاط، أو 0.13 بالمئة، ليغلق عند 3732.04 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 19.78 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 12877.00 نقطة.

وتراجعت أحجام التداول ومن المتوقع أن تبقى منخفضة في آخر جلسة تداول هذا العام.

وستاندرد اند بورز500 مرتفع حوالي 16 بالمئة عن مستواه في بداية العام إذ ساعدت تريليونات من الدولارات في تحفيز مالي ونقدي وتقدم في تطوير لقاحات المؤشر القياسي على الصعود بأكثر من 66 في المئة من أدنى مستوى إغلاق له هذا العام الذي سجله في 23 مارس آذار.

ويتجه المؤشر ناسداك المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2009.

الأسواق الأوروبية

أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات الأربعاء مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد الصعود الأخير رغم أن عوامل إيجابية مثل اطلاق حملة لقاحات مضادة لفيروس كورونا وتوقيع اتفاق للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تشير إلى قوة أكبر لأسواق المنطقة في 2021.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 بالمئة، لكنه يظل قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر. ويتجه المؤشر القياسي لإنهاء العام على خسارة تزيد على ثلاثة بالمئة بسبب تداعيات موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

لكن توقيع اتفاق للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي بعد بريكست واطلاق برنامج للتطعيم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا جعلا المستثمرين متفائلين بتعاف اقتصادي في 2021.

وارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه، وهي أسوأ القطاعات أداء هذا العام، 0.2 بالمئة حيث من المنتظر أن تكون بين أكبر المستفيدين من اللقاح.

وأغلقت الأسهم الألمانية منخفضة حوالي 0.3 بالمئة في آخر يوم لتداولها في 2020، لكنها تنهي العام على مكاسب تزيد على ثلاثة بالمئة بفضل تدفقات إلى أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

