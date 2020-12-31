كورونا في 24 ساعة| 1411 حالة وملابسات السلالة الجديدة في مصر .. وجرس إنذار

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 411 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 111451 حالة حتى اليوم.

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