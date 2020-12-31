جونسون يشكر أعضاء البرلمان البريطاني بعد الموافقة على قانون ما بعد بريكست

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعضاء مجلسي العموم واللوردات على تمرير اتفاقه التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون: " إن مصير هذا البلد العظيم يكمن الآن فى أيدينا بقوة".
وأضاف: "تمثل الساعة 11 مساءً من يوم 31 ديسمبر بداية جديدة في تاريخ بلادنا وعلاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي باعتبارها أكبر حليف له".
وتابع: "الفرصة سانحة لنا والآن هو الوقت المناسب لاغتنامها".
وكان مشروع القانون قد تم عرضه على البرلمان البريطانى حيث وافق عليه النواب المنتخبون في مجلس العموم بأغلبية 521 صوتا ومعارضة 73 عضوا.
ثم حصل مشروع القانون على موافقة مجلس اللوردات، بعد ما يقرب من ثماني ساعات من المناقشات.
وبعد نتيجة مجلس اللوردات، منحته الملكة إليزابيث الثانية موافقتها الرسمية، ليتحول مشروع القانون رسميا إلى قانون بريطاني.
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