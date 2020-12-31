تركيا.. زيادة أسعار الخبز خطوة تضاعف الأزمات المعيشية الضاغطة في أنقرة

في خطوة تضاعف الأزمات المعيشية الضاغطة في تركيا، زادت الحكومة أسعار الخبز بشكل مفاجئ في العاصمة أنقرة.

وبررت بلدية أنقرة رفع السعر بزيادة تكاليف الإنتاج التي أدت لخسائر فادحة لأصحاب المخابز.

وبناء على القرار الجديد زاد سعر رغيف الخبز من ليرة إلى 1 ليرة و25 قرشا.

وقالت الإدارة العامة للخبز والدقيق في أنقرة: "في ظل البيئة الاقتصادية الحالية عانت أنقرة التي تنتج أكثر من 800 ألف رغيف خبز يوميا في الأسبوع، من الأضرار الناجمة عن الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج لفترة طويلة".

وأضافت في بيان: "مع تجاوز التكاليف 30 في المئة، يجب إعادة النظر في سعر الخبز".

وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشكل كبير، إذ بلغ 14 بالمئة بعد أن كان 11 بالمئة.

وخلال عام واحد زادت أسعار الدقيق في تركيا بنحو 32.5% بسبب تراجع قيمة الليرة وارتفاع العملات الأجنبية.

ومع انتشار وباء كورونا، تفاقم الركود الاقتصادي في البلاد. وبعد تسعة أشهر، من اجتياح موجة ثانية من الفيروس عبر تركيا، هناك علامات على أن جزءا كبيرا من السكان غارق في الديون وأنهم يعانون من الجوع بشكل متزايد.

ويكافح الأتراك لتأمين الحد الأدنى من المعيشة مع هبوط قيمة الليرة التركية وارتفاع التضخم لخانة العشرات لمدة تفوق العامين.

وما يزيد من آلام الأتراك، تعرض الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة - بانخفاض أكثر من 30% مقابل الدولار هذا العام - ونضبت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة.

وفشلت وزارة المالية إلى جانب البنك المركزي التركي في كبح جماح التضخم، إذ كان المركزي أعلن في 9 أكتوبر الماضي، عن رفع أسعار الفائدة في محاولة لوقف تسارع نسب التضخم في البلاد، إلا أن الأرقام الفعلية أظهرت فشل الخطوة التركية.

وتدهور الاقتصاد التركي بعد أن شدد أردوغان قبضته على البلاد، بما في ذلك الاقتصاد.