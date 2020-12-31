زعيم المعارضة التركية يجدد انتقاده لنظام أردوغان لهذا السبب

جدد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو انتقاده لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان لتجاهله قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وطالبت المحكمة الأوروبية بالإفراج عن القيادي الكردي المعارض صلاح الدين دميرتاش، وسخر المعارض التركي من تناقضات أردوغان وتحول مواقفه تجاه أوروبا، وقال "مواقفك تتغير أسرع من طاحونة الهواء".

وقال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "جمهورييت": "فاتورة تجاهل أردوغان لقرارات القوى الأوروبية ستدفع ثمنها تركيا".

وشدد على أن "حكومة حزب العدالة والتنمية ستطبق قرار المحكمة الأوروبية رغم أنفها".

وتابع زعيم المعارضة التركية: "قمت بتعديل الدستور والقانون حتى يناسب اتفاقياتك الموقعة مع الدول الأوروبية، ورغم ذلك ترفض تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن دميرتاش".

وسخر زعيم المعارضة التركية من تناقضات أردوغان وتحول مواقفه تجاه أوروبا، وقال "مواقفك تتغير أسرع من طاحونة الهواء".

والأسبوع الماضي، أدانت المحكمة الأوروبية استمرار اعتقال تركيا للزعيم المعارض صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ العام 2016.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية، إنها تدين أنقرة بشدة في قضية دميرتاش الرئيس المشارك الأسبق، لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا والمسجون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه".

وكان الرئيس التركي رد على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقوله في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، الأربعاء: "هذه مسألة داخلية، والمحاكم الداخلية هي من تقيم ذلك".

واعتقل دميرتاش العام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب.

وزعمت سلطات أردوغان حينها أن الاعتقال جاء على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع خلالها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا من تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بسوريا.