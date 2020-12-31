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أنونيموس تفضح أردوغان: أرصدته في البنوك بلغت 350 مليار دولار
الخميس 31 ديسمبر 2020
فضحت مجموعة قرصنة شهيرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقالت إنه يمتلك أرصدة في البنوك المحلية والأجنبية تصل إلى 350 مليار دولار.
جاء ذلك بحسب تدوينة نشرها حساب مجموعة القرصنة المعروفة باسم "أنونيموس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونقل مضمونها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.
وتضمنت التغريدة أسماء البنوك المحلية والأجنبية التي أودع فيها الرئيس التركي وعائلته الأموال.
وعلى سبيل السخرية والتهكم، طلب القراصنة في تغريدتهم من أردوغان اقتراح بنك مناسب ليضعوا فيه أموالهم حال تواجد معهم أكثر من 350 مليار دولار من غسيل الأموال.
ونشرت مجموعة القرصنة رسما جرافيتيا للفنان الإنجليزي الشهير بانسكي، الذي أظهر أردوغان وهو يحمل حقيبة ممتلئة بالأموال التي تتساقط من كثرتها، ولكن يظهر نجل الرئيس التركي بلال أردوغان في الخلفية وهو يجمع هذا المال المتساقط.
وجاء الرسم تحت عنوان “لم يتغير شيئا بالنسبة لعائلة أردوغان منذ العام 2002”.
يذكر أن أنونيموس هي مجموعة قرصنة سياسية على الإنترنت، شعارها “نحن مجهولون. نحن لا ننسى. نحن لا نسامح. انتظرنا”.
ويستهدف أعضاء مجموعة أنونيموس، الذين يقدمون أنفسهم كنشطاء، أفرادا أو مؤسسات يتهمونهم بقضايا مثل “إساءة استخدام المنصب والظلم وانتهاكات الحقوق”.
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