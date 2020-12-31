نترات الأمونيوم.. سر مهمة الجيش التونسي مع الشحنة الروسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصادر مطلعة عن تكليف الجيش التونسي تأمين ونقل وتوزيع 6 آلاف طن من مادة نترات الأمونيوم القادمة من روسيا.

المصادر أكدت لـ"الخليج 365"، الخميس، أن التكليف جاء من الرئيس التونسي قيس سعيد؛ حيث سيتم نقل الشحنة القادمة من روسيا إلى البلاد عبر ميناء منزل بورقيبة في محافظة بنزرت (شمال).

وستصل هذه المادة إلى تونس عبر دفعات ابتداء من الخميس وحتى يوم 4 يناير/كانون الثاني المقبل، وفقا للمصادر.

ومنذ 2010، ظلت مادة نترات الأمونيوم أداة للإرهابيين في تونس؛ حيث يتم استعمالها في صنع الألغام والمواد المتفجرة، وتم ضبط كميات منها في مخابئ الإرهابيين في عدة مناسبات.

وبحسب المصادر نفسها فإن تكليف الجيش التونسي بتوزيع مادة نترات الأمونيوم على الفلاحين يرتبط بالتخوف من استغلالها في تنفيذ عمليات إرهابية.

ويشار إلى أن نترات الأمونيوم كان سببا في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي، والذي خلف مئات القتلى والجرحى.

وقد سبق أن قال الرئيس التونسي خلال اجتماعه الأخير مع مجلس الجيوش الثلاثة التونسية (الطيران والبر والبحر) أن هذه الأيام التي تعيشها البلاد هي صعبة وحزينة إثر العملية الإرهابية التي تمت منذ أسبوعين في جبال القصرين، وأدت إلى ذبح راعي أغنام يدعى عقبة الذيبي على يد مجموعة من الإرهابيين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يتحدث قيس سعيد عن أن تونس "لم تعرف مرحلة دقيقة وخطيرة مثل هذه المرحلة"، لكنه أكد قدرة القوات الأمنية والعسكرية على التصدي لكل محاولات الإرباك.

وتكثف تونس إجراءاتها الأمنية خشية وقوع عمليات إرهابية خلال ليلة رأس السنة، رغم إلغاء الاحتفالات الذي قررته السلطات لاحتواء فيروس كورونا.

وسبق أن قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه سيتم تكثيف التواجد الأمني في كافة أرجاء البلاد خلال احتفالات رأس السنة، لمجابهة الجريمة والإرهاب ولضمان الأمن.