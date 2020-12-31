شكرا لقرائتكم كورونا المتحور وصل.. عودة للدراسة عن بعد في أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي على تويتر، اليوم الأربعاء، أن الإمارة اعتمدت نظام الدراسة "عن بعد" في المدارس لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ في الثالث من يناير، "وذلك حرصا على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين".

أتت تلك الخطوة بعد أن أعلن مسؤول حكومي، الثلاثاء، أن الإمارات اكتشفت "حالات محدودة" لمصابين بالسلالة الجديدة من كورونا، وهي أولى حالات الإصابة المؤكدة بالطفرة الأكثر عدوى في منطقة الخليج.

حالات محدودة

وأوضح عمر الحمادي، وهو متحدث رسمي باسم حكومة الإمارات، في إفادة صحافية أمس أن المصابين جاءوا من خارج الدولة، دون أن يحدد بلداً أو عددهم.

كما أكد أن عمليات التقصي الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة مستمرة".

يذكر أن الإمارات سجلت أمس 1506 إصابات جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 204369 حالة.

ومنذ إعلان بريطانيا وجمهورية جنوب إفريقيا بشكل منفصل سابقا رصد سلالتين سريعتي الانتشار من الفيروس، أقدمت بعض الدول على فرض حظر السفر إلى البلدين وسط مخاوف من أن يؤدي ظهور تلك السلالة المتحورة من الفيروس الأشد انتقالاً، إلى تفاقم الوضع بالنسبة للأنظمة الصحية العالمية التي تعاني ضغوطاً بالفعل بعد أشهر مريرة من الوباء.