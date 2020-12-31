شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في هجوم عدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

وجّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي، برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس هادي اتصل، برئيس حكومته الدكتور معين عبدالملك، للاطمئنان على سلامته وأعضاء الحكومة جراء الاستهداف الإرهابي الممنهج لصالة القدوم بمطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة الجديدة الى عدن.

وقال هادي إن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها الميليشيات المدعومة إيرانياً والجماعات الإرهابية لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن ومواصلة جهودها الرامية الى حفظ الأمن والاستقرار وجهود تطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات وإنهاء الانقلاب.

كما وجه الحكومة وأعضاءها للعمل وبوتيرة عالية من العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على احتياجات المواطن وتوحيد الجهود لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، مشيراً الى أن اليمن يمر بمرحلة استثنائية تتطلب تضافر الجهود المخلصة للقوى السياسية والحزبية والمجتمعية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة التحديات من أجل الوصول باليمن الى آفاق رحبة يسودها الأمن والاستقرار.

وقال الرئيس اليمني: «مهما حاول المتربصون افتعال الأعمال الإرهابية فإن قوى الخير والنوايا الصادقة ستنتصر دوماً على قوى الشر وأدواتها المختلفة»، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود الأمنية ورفع مستوى اليقظة والجاهزية.

كما أكد تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة وأعضائها بما من شأنه تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات واستتباب وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.

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