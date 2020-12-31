شكرا لقرائتكم خبر عن الهزات الأرضية تخلف 7 قتلى و20 جريحاً في كرواتيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلفت الهزات الأرضية العنيفة التي تعرضت لها كرواتيا، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، سبعة قتلى على الأقل، و20 جريحاً، بعدما تسببت في انهيار مئات الأبنية، وحرمت أحياء بأكملها من التيار الكهربائي، فيما تتواصل عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض، وفق ما أكدت مصادر رسمية أمس الأربعاء.

وتواصلت أمس، الهزات الأرضية التي ضربت منطقة وسط كرواتيا، بعد رصد هزتين جديدتين بقوة 4.8 و4,7 درجة على مقياس ريختر منطقة سيساك جنوب شرق زغرب، بفارق دقائق قليلة. ولم ترد أي أنباء عن أضرار جديدة. ويأتي ذلك فيما لا تزال هذه المنطقة، ولاسيما مدينة بيترينيا والمناطق المحيطة بها، تحت صدمة الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجة ووقع، أمس الأول، وشعر به السكان في البلدان المجاورة وحتى في فيينا. وعنونت الصحافة «رعب في بيترينيا»، وجاء في عنوان الصفحة الأولى لإحدى الصحف: «عام كارثة ينتهي بتدمير» منطقة.

ويواصل عمال الإنقاذ العمل بجد للعثور عن ناجين محتملين في أنقاض المباني المنهارة. وأمضى العديد من السكان الليل في سياراتهم، واحتمى حوالي مئتين آخرين في ثكنات، خشية حدوث هزات ارتدادية. وأودى الزلزال بحياة سبعة أشخاص على الأقل، بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً لقت مصرعها عندما هوى مبنى أثناء سيرها في الشارع في بيترينيا. كما لقي خمسة رجال مصرعهم في قرية قريبة من غلينا.

وعثر على الضحية السابعة تحت أنقاض كنيسة في قرية زازينا. وقالت الشرطة الكرواتية، إن نحو 20 شخصاً جرحوا. وفتشت فرق الإنقاذ في المنطقة أكثر من 80 قرية في المنطقة دون العثور على أي ضحايا جدد.

وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، الذي سارع بالذهاب إلى بترينيا، «الجيش هنا لتقديم العون. سنضطر لنقل بعض الناس من بترينيا لأن المكان غير آمن». ووقعت العديد من توابع الزلزال، بقوة ثلاث درجات أو أقوى قليلا على مدار اليوم.

ولحقت أضرار بمئات المباني والمنازل والمباني الإدارية والمدارس. ولا تزال مناطق بيترينيا وسيساك محرومة من الكهرباء. وينتظر أن تجتمع الحكومة الكرواتية خلال ساعات، لتحديد المساعدة التي ستقدم للمنطقة المتضررة، بينما يتوقع أن يزور المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش المنطقة.

وكتب في تغريدة على «تويتر» أن بروكسل تعتزم إرسال مساعدات «خيام شتوية ومدافئ كهربائية وأسرّة وأكياس نوم، إضافة إلى حاويات يمكن استخدامها كملاجئ». ويعد زلزال الثلاثاء من أقوى الهزات الأرضية التي شهدتها كرواتيا خلال عقود. ( وكالات)