شكرا لقرائتكم خبر عن 3 انفجارات إرهابية تهز عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

هزت ثلاثة انفجارات كبيرة مطار عدن الدولي، ظهيرة أمس الأربعاء، عقب لحظات من وصول طائرة الخطوط الجوية اليمنية القادمة من الرياض، والتي كانت تقل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك؛ لبدء عملها بعد تشكيلها؛ تنفيذاً ل«اتفاق الرياض»، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الإرهابي، وأكدت أن هذه الأعمال محاولة بائسة؛ لنشر الفوضى، في ضوء مؤشرات عن أن هذا الهجوم يحمل بصمات الحوثيين.

ودانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الجبان، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن محاولات استهداف «اتفاق الرياض»؛ عبر استهداف الحكومة اليمنية الجديدة؛ يعد مشروعاً شريراً، يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مؤكدة أهمية العمل على مواجهة هذه المحاولات التخريبية بكل يقظة وإصرار. وأكد البيان أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها القاطع والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الهجمات؛ يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مستمر في دعم ومساندة كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في استقراره وأمنه.

وأدت الانفجارات إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وارتفعت الحصيلة، مساء أمس الأربعاء، إلى 22 قتيلاً و50 جريحاً من بينهم مسؤولون حكوميون ومحليون، أحدهم نائب وزير النقل ناصر الشريف، فيما لم يصب رئيس وأعضاء الحكومة بأي أذى، وتم نقلهم جميعاً إلى قصر معاشيق الرئاسي بمديرية صيرة في عدن، وسط إجراءات أمنية وعسكرية مشددة.

وأفاد مصدر محلي في عدن ل«الخليج»: أنه تبين أن صواريخ ضربت مطار عدن عقب وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية، وصاحب الهجوم إطلاق نار، بينما كانت مصادر أمنية وعسكرية قالت ل«الخليج»، إن الانفجارات ربما تكون ناتجة عن قذائف هاون أو طائرات مُسيّرة، وتم التخطيط للعملية لاستهداف الحكومة، واختلاق اضطراب وفوضى، وعرقلة جهود الحكومة. فيما أكدت مصادر حكومية بتصريحات ل«الخليج»، أنه تم نقل رئيس وأعضاء الحكومة من مطار عدن إلى قصر معاشيق، في ظل تشديدات أمنية وعسكرية؛ لتأمين موكب الحكومة؛ حيث تم إغلاق الطرقات والمداخل بين مديرية خورمكسر؛ حيث يوجد مقر مطار عدن ومديرية صيرة؛ حيث يوجد قصر معاشيق.

ودانت السعودية بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الخارجية البيان التالي: «تدين حكومة المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن (أمس)، وأوقع عدداً من القتلى والمصابين، تزامناً مع وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة».

وأضافت الخارجية السعودية أن «هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهاً ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل ضد الشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته».

وتابع البيان: إن «السعودية تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة (أمس) لن تزيدهم إلا إصراراً وثباتاً في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم».

وتوالت الإدانات العربية والدولية لاستهداف مطار عدن. واستنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التفجير الإرهابي، ونعى ضحايا الانفجار متمنياً السلامة للجرحى، وشدَّ على يدِ أعضاء الحكومة الجديدة ورئيسها الذين يقومون بمهمة شجاعة في وقتٍ بالغ الصعوبة؛ من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني، مؤكداً أن من يقف وراء الاعتداء لا يُريد الخير لليمن وأهله، ويسعى إلى تثبيت حالة الفوضى وإرباك المشهد وإطالة معاناة اليمنيين.

من جانبه، قال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي: إن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء؛ تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً؛ لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.

وشدد بيان لوزارة الخارجية المصرية، على أن «مِثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدماً في مهامها؛ لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِسام».

ودانت المملكة الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن تزامناً مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

كما دانت وزارة خارجية البحرين، «الهجوم الإرهابي الجبان» الذي نفذته ميليشيات الحوثي واستهدف مطار عدن.

وأضافت: «العمل الإرهابي الحوثي؛ يعكس إصراراً واضحاً على مواصلة الاعتداء على المؤسسات والمنشآت المدنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن».

ودانت الكويت بأشد العبارات استهداف مطار عدن، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان يستهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.

ودان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الهجوم. وقال في بيان: إن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثني عزيمة الشعب اليمني والحكومة في المضي قدماً؛ لتحقيق مصلحة بلادهم، عقب الإنجاز الذي تم التوصل إليه بشأن تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

ودانت الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث استهداف المطار وقتل وجرح المدنيين. وقال في تغريدة على تويتر إن «العنف غير المقبول في استهداف مطار عدن يذكرنا بضرورة العودة للمسار السياسي بأقصى سرعة في اليمن».

وقال سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون: إن «الهجوم على مطار عدن محاولة بائسة لإثارة الفوضى في الوقت الذي اختار الشعب اليمني فيه أن يمضي قدماً».