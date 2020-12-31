شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يأمل أن يكون عام 2021 أفضل على المستوى الأمني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أعرب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، عن أمله بأن العام المقبل سيكون أفضل على المستوى الأمني، داعياً إلى التضامن لمواجهة وردع السلاح المنفلت، وعصابات جريمة وتجارة المخدرات والأسلحة، فيما أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أنها قدمت 30 سيارة مدرعة لتأمين «المنطقة الخضراء» الحكومية وسط بغداد، فيما أكدت مواصلتها دعم القوات العراقية.

وقال الكاظمي، خلال كلمة في المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، إن «عام 2020 هو عام القضاء الكامل على تنظيم «داعش»، وغلق كل منافذ نموه، وقطع الطريق أمام محاولاته الخبيثة، وسنة 2021 ستكون أفضل على المستوى الأمني». ودعا الكاظمي، إلى «توحيد الجهد الاستخباري من أجل خلق التكامل المطلوب في عملنا الأمني»، مؤكداً في الوقت نفسه، أن «ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار». وأشار إلى «ضرورة الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية، وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة»، ورأى أن «كل انهيارات الجيوش في العالم كانت بسبب التقاطعات، ويجب الابتعاد عنها». وتابع قائلاً: «لم تنته التحديات بعد، ما زال أمامنا الكثير لعمله، وما زال هناك سلاح منفلت، وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة، ونزاعات عشائرية خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعاً لمواجهتها وردعها».

وبشأن الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران من العام المقبل، قال الكاظمي «أمامنا واجب حماية الانتخابات، وعلى الجميع أن يعمل من الآن، لتوفير المناخ الآمن لإجراء انتخابات عام ٢٠٢١».

من جهة أخرى، ذكرت السفارة في بيان صحفي، أن «الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق، وبغداد، وتحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت يوم الاثنين الماضي، ثلاثين سيارة مُدرّعة للجيش العراقي، للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء)». وأضافت: «قدمت المركبات المذكورة لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته، وتأتي هذه المساهمة باعتبارها جُزءاً من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي-العراقي لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد». وتابعت السفارة الأمريكية: «سنواصل العمل معاً لضمانِ مستقبل مستقر وآمن للشعب العراقي». في غضون ذلك، أحبطت القوات الأمنية العراقية، أمس الأربعاء، تفجيراً انتحارياً كان يجري الإعداد له خلال أعياد رأس السنة في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى. وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية في بيان، إنه «بناءً على اعترافات احد الإرهابيين الملقى القبض عليهم في وقت سابق، وبعملية استخباراتية، تمكنت مفارزها من قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً في منطقة البزل المحاذية لطريق المرادية ضمن محافظة ديالى والذي كان ينوي تفجير نفسه في قضاء بعقوبة أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية». وأضافت، أنه «تم تفكيك الحزام الناسف والاستيلاء على بندقية كلاشنكوف مع عتادها ورمانات يدوية كانت بحوزته». وتابعت، أنه «تم القبض على إرهابي آخر ضمن ما يسمى الانغماسيين والمطلوب بموجب قانون مكافحة الإرهاب».