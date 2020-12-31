شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الليبي» يستأنف جلساته لبحث الخروج من الانسداد السياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت بعد ظهر، أمس الأربعاء، جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فيما يأمل أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن المبادرة السياسية هي الحل الواقعي للأزمة الليبية، وقال «التزمنا بمخرجات برلين ومبادرتنا السياسية وإعلان القاهرة»، في وقت أعرب وزير خارجية الوفاق من موسكو عن تطلعه للم شمل كل الليبيين، مشيراً في نفس الوقت إلى أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس كانت مهمة، لكنها تأخرت كثيراً، في حين رفض المجلس الأعلى لقبائل ليبيا التهديدات التركية للشعب والجيش الوطني، والتي جاءت على لسان وزير دفاعها خلوصي آكار.

وتأمل بعثة الأمم المتحدة في أن تساعد الجلسة الافتراضية في تجاوز المأزق الذي عرقل محادثات تشكيل حكومة انتقالية وتوحيد السلطة والقاعدة الدستورية للانتخابات. وكان عضو بارز في لجنة الحوار السياسي طلب عدم الكشف عن اسمه قال في تصريح صحفي: «سنستمع في جلسة اليوم (أمس) لعرض عن عمل اللجنة القانونية، وسيقدمون لنا مقترحات لحل المشكلة الدستورية».

وأضاف أن أجندة الاجتماع تشمل أيضاً مناقشة «سبل الخروج من الانسداد السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة».

بدوره، أكد جان علام، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في تصريح صحفي، أن استئناف المحادثات لمتابعة النقاش حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق ولبحث إنشاء لجنة استشارية»، حسب قوله.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، «حان الوقت لإدراك ضرورة إخراج المرتزقة والإصلاح الاقتصادي والسياسي لإنقاذ البلاد». كما أضاف «على المجلس الرئاسي الجديد، وقف التدخلات وإخراج المرتزقة ومساندة الحكومة وتحسين الخدمات». وتابع «مبادرتنا السياسية هي الحل الواقعي للأزمة الليبية». ودعا الليبيين لإدراك خطورة المرحلة والانخراط في الحل السياسي بنية صادقة لتجنب نزيف الدم الليبي، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والبعثة إلى دعم خيار الشعب الليبي ومخرجات برلين وإعلان القاهرة.

من جهة أخرى، أكد وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سعي طرابلس إلى لم شمل جميع الليبيين، وتوحيد الصفوف للتوصل إلى حل شامل.

وشدد سيالة على التزام كافة الأطراف بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى تأييد ميزانية موحدة تنعكس آثارها على الشعب الليبي.

وقال سيالة، في مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع لافروف: إن المفاوضات بينهما تطرقت إلى نتائج تلك «زيارة الوفد المصري المهمة»، إلى طرابلس، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الزيارة تأخرت كثيراً.

من جهته، شدد لافروف على استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لحل الأزمة بين الفرقاء، داعياً إلى التنسيق بين الأطراف الدولية المعنية بالأزمة.

إلى ذلك، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية الشيخ السنوسي الحليق الزوي: إن تهديد وزير الدفاع التركي يحمل بين طياته الوجه الحقيقي للمحتل التركي، معتبراً أن زيارة آكار الأخيرة لطرابلس تهدف إلى زرع الفتنة، وتقويض أي عملية سلام قريبة. وشدد في تصريحات صحفية على أن القبائل الليبية تقف منذ البداية مع الحوار الوطني دون تدخل الأطراف الخارجية، وترفض تحشيد المرتزقة المدعومين من تركيا على تخوم سرت وشرقي مصراتة.

وأكد الحليق، أن القبائل الليبية داعمة لمسيرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في المشروع الوطني لتطهير البلاد من القوى الأجنبية والمرتزقة الذين تجلبهم تركيا.

(وكالات)