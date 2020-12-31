شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسرع التطعيم واليابان لاحتواء التفشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد أطباء وعلماء بطء فرنسا في بدء حملة التطعيم مقارنة بجيرانها في أوروبا على الرغم من إعلان الحكومة عزمها على تكثيف الحملة. وقامت فرنسا بتطعيم نحو 140 شخصاً حتى الآن. وهذا العدد أقل بكثير من 42 ألفاً جرى تطعيمهم، على سبيل المثال، في ألمانيا التي بدأت حملتها يوم الأحد في إطار حملة أوروبية منسقة. وأكدت وزارة الصحة عدد التطعيمات في حين قال مسؤولون إن البطء يعود لترتيب الإجراءات اللوجستية. ودعا ساسة معارضون الحكومة إلى نشر جدول زمني أكثر تفصيلاً عن حملة التطعيم.

أوروبا على خطى بريطانيا

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان: إن استمرار ارتفاع الإصابات ب«كوفيد- 19» لا يسمح بالعودة للحياة الطبيعية في الوقت الراهن. وتابع في أعقاب موافقة بريطانيا على لقاح أسترا زينيكا، أنه يتوقع معالجة شاملة وسريعة لطلب مماثل من الاتحاد الأوروبي من قبل السلطات الأوروبية.

وقالت الحكومة البرتغالية في بيان إن نتيجة اختبار «كوفيد- 19» أجري لرئيس الوزراء أنطونيو كوستا، جاءت سلبية، مضيفة أنه استأنف نشاطه العام.

وفي اليابان توقعت حاكمة العاصمة طوكيو، أن تشهد المدينة في الأيام القادمة انفجاراً في عدد الإصابات الجديدة مع بدء عطلة رأس السنة التي عادة ما تشهد حركة كبيرة للمواطنين بين أرجاء البلاد. ودعت المسؤولة اليابانية مواطنيها إلى البقاء في منازلهم قدر المستطاع خلال العطلة، وقالت: «أرجوكم أن تغلبوا الحياة على المرح في العطلة».

قيود مخففة وأخرى صارمة

وقررت أستراليا فرض قيود أكثر صرامة في ليلة رأس السنة الجديدة في سيدني، مع انتشار فيروس كورونا خارج منطقة الإغلاق على الشواطئ الشمالية للمدينة. وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيرجيكليان، إن عدد الزوار المسموح لهم بدخول المنازل في سيدني للاحتفال بليلة رأس السنة تم تقليصه من عشرة إلى خمسة، كما تم تخفيض التجمعات الخارجية من 50 إلى 30 شخصاً. يأتي ذلك بعد اكتشاف مجموعة من ستة أشخاص مصابين بمرض «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا في عائلة واحدة في وسط غربي المدينة. وقالت بيرجيكليان إن العدد الإجمالي للمصابين في سيدني ارتفع إلى 147.

وحثت بيرجيكليان الجميع في سيدني على البقاء في المنازل ومشاهدة الألعاب النارية في التلفزيون أثناء بثها في جميع أنحاء العالم.

من جانبها، قررت الحكومة السويسرية، عدم تشديد الإجراءات الوقائية على الرغم من رصد سلالتين، أسرع انتشاراً، من الفيروس في البلاد.

وبدأت سويسرا إجراءات العزل البسيطة في منتصف ديسمبر.

وقال خبراء الثلاثاء إن معدل الوفيات بالفيروس في سويسرا من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وجرى توثيق سبع حالات إصابة بسلالتين جديدتين للفيروس ظهرتا في بريطانيا وجنوب إفريقيا ويقول مسؤولون من وزارة الصحة إنهم يتوقعون المزيد من حالات الإصابة بالسلالتين الأسرع انتشاراً.

اللقاحات للجميع

من جانب آخر، حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على ضمان توفير اللقاحات لكل الفئات المعرضة للخطر في كل مكان. ووجه المدير العام، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في الذكرى السنوية لظهور الوباء، مناشدة لتوفير أربعة مليارات دولار لشراء لقاحات «كوفيد- 19» لتوزيعها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال مبادرة كوفاكس للقاحات.

وقال تيدروس: «تقدم اللقاحات أملاً عظيماً في تغيير وضع الجائحة. لكن من أجل حماية العالم، يجب أن نضمن تطعيم كل المعرضين للخطر».