شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب تطعن مجدداً أمام المحكمة العليا لإلغاء نتائج ويسكونسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب التماساً إلى المحكمة العليا، أمس الأول الثلاثاء، لإلغاء قرارات المحكمة في ولاية ويسكونسن بشأن الانتخابات الرئاسية، التي فار بها المرشح الديمقراطي جو بايدن، بينما واصل الرئيس هجومه على قادة ولاية جورجيا الجمهوريين لعدم تأييد مطالبه بإعادة التدقيق في فرز الأصوات بالولاية التي خسرها. في وقت تنوي فيه إدارة ترامب إعادة إدراج كوبا ضمن «قائمة جديدة للإرهاب» يعدها البيت الأبيض.

ورغم خسارة الجمهوريين كثيراً من الطعون القضائية في ويسكونسن، ودفعهم ملايين الدولارات، من دون جدوى، لإعادة الفرز فيها، لكنهم قدموا التماساً مجدداً ضد قرار المحكمة العليا بولاية ويسكونسن الذي «سمح باحتساب أكثر من 50 ألف صوت غيابي بشكل غير قانوني»، بحسب حملة ترامب. وتسعى الحملة من خلال الدعوى القضائية، لإلغاء فوز بايدن في ولاية ويسكونسن، على الرغم من أن فوز ترامب فيها لن يغير نتيجة الانتخابات الرئاسية.

واعتمدت الولايات الأمريكية نتائجها الانتخابية، ما عزز فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات، إذ تتجه الأنظار حالياً إلى يوم 6 يناير/كانون الثاني المقبل، حيث يفترض أن يصادق الكونجرس على نتائج المجمع الانتخابي المقدمة من الولايات.

وواصل ترامب على «تويتر»، استهداف قادة ولاية جورجيا الجمهوريين، بسبب رفضهم طلبه إعادة التدقيق في فرز الأصوات، ووصفهم ب«الكارثة الكبرى» وكتب: «أحب ولاية جورجيا العظيمة، لكن الأشخاص الذين يديرونها من الحاكم، إلى وزير الخارجية، يمثلون كارثة كاملة». وتابع: «لا أحد يستطيع أن يكون بهذا الغباء. فقط اسمح لنا بالعثور على الجريمة، وتحويل الولاية للجمهوريين».

وكرر ترامب ادعاءاته بأن الانتخابات الرئاسية كانت «مزورة بمئات الآلاف من بطاقات الاقتراع التي تتدفق في ظروف غامضة إلى الولايات المتأرجحة في وقت متأخر جداً من الليل، حيث اعتقد الجميع أن الانتخابات سهلة في مواجهتي. كان هناك الكثير من الغش والمخالفات الأخرى». وتباهى ترامب بنتائج استطلاع أخير، حصل خلاله على لقب الرجل الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام، في وقت حل فيه الرئيس السابق باراك أوباما ثانياً، فيما جاء بايدن ثالثاً في القائمة.

على صعيد آخر، صاغ مسؤولون في إدارة ترامب اقتراحاً بإعادة تصنيف كوبا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، في خطوة من شأنها أن تعقد خطط بايدن، لتخفيف الضغط المتزايد على هافانا، وفق ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز».

ونقلت الصحيفة، أمس، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إنه مع بقاء 3 أسابيع على يوم التنصيب، يتعين على وزير الخارجية مايك بومبيو أن يقرر ما إذا كان سيوقع على الخطة أم لا، مضيفين: إن هذه ستكون بمثابة خطوة شكر للأمريكيين الكوبيين وغيرهم من اللاتينيين المعادين للشيوعية في فلوريدا، والذين دعموا بقوة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ورفاقه الجمهوريين بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

وهاجم الديمقراطيون أمس الأول، اقتراح تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب، وانتقدوا ما وصفوه بتغيير السياسة الخارجية، والتي تحد بشكل غير عادل من توجهات فريق بايدن المقبل. ( وكالات)