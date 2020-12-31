شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترخص لقاح أسترازينيكا السهل التخزين ورخيص الثمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعول السلطات البريطانية على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد الذي طورته مختبرات أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد وحصل على ترخيص هيئة الأدوية، لتسريع حملة التلقيح التي بدأت في مطلع الشهر على أمل القضاء بأسرع ما يمكن على فورة إصابات نسبت إلى سلالة جديدة للفيروس.

وبريطانيا هي أول دولة ترخص هذا اللقاح، وهي الأكثر تأثراً جراء الوباء في أوروبا مع تسجيلها أكثر من 71500 وفاة، كما أنها تشهد مستويات قياسية من الإصابات تخطت 53 ألف إصابة الثلاثاء، ما يبعث مخاوف بشأن الأسابيع المقبلة في وقت باتت مستشفياتها على شفير استنفاد طاقاتها وأعادت السلطات فرض الحجر المنزلي على قسم كبير من السكان.

جرعتان توفران المناعة

وفي ظل هذه الظروف، كان هذا اللقاح «الوطني» منتظراً بترقب شديد لاسيّما أنه أقل كلفة بكثير من لقاح فايزر/بايونتيك الذي بدأ توزيعه، ويمكن الحفاظ عليه في البرادات العادية إذ يحتاج إلى حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، ما يسهل عملية التلقيح على نطاق واسع. وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن ترخيص وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية «أعقب تجارب سريرية صارمة وتحليلاً معمقاً للبيانات من قبل خبراء الوكالة، أفضت إلى أن اللقاح يستوفي معاييرها الصارمة المتعلقة بالسلامة والجودة والفاعلية».

وسيبدأ استخدام اللقاح اعتباراً من الاثنين في المملكة المتحدة التي أوصت على مئة مليون جرعة، تكفي لتلقيح 50 مليون شخص باستخدام جرعتين.

وأثنى رئيس الوزراء بوريس جونسون على «انتصار للعلم البريطاني» معلنا على تويتر «سنلقح الآن أكبر عدد ممكن من الناس بأسرع ما يمكن».

ولتحصين أكبر شريحة ممكنة من السكان، سيعتمد فارق زمني كبير بين الجرعتين الضروريتين من اللقاح، يصل إلى 12 أسبوعاً، ويحظى متلقي اللقاح خلاله بالحماية.

خطة حصان طروادة

ويعتمد لقاح أسترازينيكا/أكسفورد على نسخة موهنة من فيروس شائع لدى القرود تم تعديله جينياً. ويعمل الفيروس بطريقة وصفت ب«حصان طروادة»، فيمدّ الخلايا بمواد جينية تعطيها أمراً بمهاجمة فيروس كورونا المستجد. ويؤمن لقاح أسترازينيكا «حماية بنسبة مئة بالمئة» ضد الأشكال الخطرة من وباء كوفيد-19.

وستعطى الأولوية في التلقيح لتسع فئات تمثل 99% من الوفيات، تضم المقيمين في دور المسنين والعاملين الصحيين والبالغين أكثر من خمسين عاماً والأشخاص المعرضين. وأوضح الخبراء العلميون الذين يقدمون النصح للحكومة خلال مؤتمر صحفي أن اللقاح يؤمن حماية اعتباراً من اليوم الثاني عشر التالي للحقنة الأولى، ولمدة ثلاثة أشهر على أقل تقدير. وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا يوفر فرصة للنجاة من الجائحة بحلول الربيع. وأضاف لشبكة سكاي نيوز «هيئة الصحة الوطنية ستتمكن من توفير الجرعات لحقن الناس بنفس سرعة إنتاجها».

وفي واشنطن تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ببذل جهود حثيثة لمكافحة كوفيد-19 ما إن يتولى منصبه، محذراً من أن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للتلقيح متأخرة بشكل خطر. وفي حديث له بعد لقاء مع خبراء، تعهد بايدن أنه حين يباشر مهامه الرئاسية سينصرف الى «أكبر تحد عملاني نواجهه كأمة على الإطلاق» لتلقيح الأمريكيين ضد هذا المرض الذي تسبب بوفاة أكثر من 1,7 مليون شخص في العالم.

مواقع متنقلة للتطعيم

وقال بايدن «إن خطة إدارة ترامب لتوزيع اللقاحات متأخرة كثيراً»، متعهداً بأنه سيعمل «بأقصى جهد كي نذهب في الاتجاه الصحيح». وأكد بايدن أنه سيلجأ الى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود الى فترة الحرب الكورية لإجبار الشركات الخاصة على تكثيف إنتاج اللقاح لصالح الحكومة. كما دعا الأمريكيين الى وضع الأقنعة لمنع انتشار كوفيد-19، لافتا الى أنه سيفرض وضعها في المناطق التي تتمتع فيها الحكومة الفيدرالية بسلطة قضائية مثل الطائرات. وقال بايدن «سنعمل على إنشاء مواقع للتلقيح وإرسال وحدات متنقلة الى المجتمعات النائية»، مضيفاً أنه سيتأكد «من توزيع اللقاحات بشكل منصف حتى يتمكن كل شخص من الحصول عليها، بغض النظر عن لون بشرته ومكان سكنه».

جاء ذلك فيما سجلت ولاية كولورادو أول إصابة بفيروس كورونا المتحور وفق ما أعلن حاكم الولاية جاريد بوليس. وكتب بوليس على تويتر «اليوم اكتشفنا أول إصابة في كولورادو من النوع المتحور، وهو النوع نفسه الذي اكتشف في بريطانيا». وأرفق منشوره ببيان رسمي صادر عن مكتبه ومسؤولي الصحة في الولاية أورد أن المصاب «ذكر في العشرينيات من عمره، وهو حاليا يخضع للعزل في مقاطعة البرت، ولا سجل سفر له». وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن إصابة كولورادو هي الأولى بالفيروس المتحور يتم تسجيلها في الولايات المتحدة. وتم اكتشاف أول إصابتين في أمريكا الشمالية بالنسخة الجديدة للفيروس في كندا في نهاية الأسبوع.