مشلول يغذي نفسه بإشارات الدماغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أجرى علماء وأطباء من جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية «جراحة تقنية» لرجل مصاب بالشلل الرباعي تتيح استخدام إشارات الدماغ في تناول الطعام عبر ذراعين اصطناعيتين، من خلال تحكم متقدم في الذراعين باستخدام التحفيز العصبي.

وزرع الجراحون 6 مصفوفات من الأقطاب الكهربائية في جانبي دماغ المصاب، وفي غضون أشهر تمكن من تثبيت تحكمه بالأطراف الاصطناعية.

وطور العلماء عبر التقنية، نظاماً يدمج الذكاء الاصطناعي والذراعين وواجهة الدماغ، ما مكن المريض من التحكم في الحركات اللازمة لقطع الطعام بشوكة وسكين، مع تحديد حجم قطعة الطعام والشعور بالحركة من خلال الذراعين الاصطناعيتين والأصابع.

وقال البروفيسور، فرانشيسكو تينور، عالم الأعصاب من جامعة جونز هوبكز: «يساهم هذا التطور في زيادة الأنشطة اليومية لمرضى الشلل الرباعي».

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