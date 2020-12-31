شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف دبي» تدعم مركز محمد بن راشد للأبحاث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قدمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي دعماً بقيمة 750 ألف درهم من المصارف الوقفية، لمركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية التابع لمؤسسة الجليلة، للمساهمة في حملة «بصمة راشد بن سعيد» لدعم الابتكارات بمجالات الإنجازات العلمية والأبحاث الطبية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المؤسسة برئاسة عيسى عبدالله الغرير رئيس مجلس الإدارة إلى مؤسسة الجليلة، وضم الوفد زينب جمعة مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومحمد الكمزاري رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق.

واستقبل الوفد الدكتورة رجاء عيسى القرق عضو مجلس أمناء مؤسسة الجليلة ورئيسة مجلس الإدارة والدكتور عبدالكريم العلماء الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وتم خلال الزيارة تدوين اسم «مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر» على جدار «بصمة راشد بن سعيد» للمانحين، والذي يوثق الجهات المانحة والداعمة للأبحاث الطبية على حائط المانحين التكريمي لتبقى خالدة.

وأكد عيسى عبدالله الغرير التزام المؤسسة بدعم وتحفيز الجهود المبذولة في مجال الابتكارات الطبية والأبحاث العلمية التي تسهم في حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة، وخاصة جائحة كورونا التي يعانيها العالم.

من جانبه، قال علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، إن المؤسسة تقدر الدور الكبير لمركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية التابع لمؤسسة الجليلة، في مجال الأبحاث الطبية، وهو الدور الذي ظهر جلياً خلال جائحة كورونا.