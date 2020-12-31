شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مناجم للمواد القابلة لإعادة التدوير في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، مؤخراً، أربعة مناجم جديدة، لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير في منطقة البر الرئيسي لإمارة أبوظبي، ضمن خطته الرامية إلى إشراك أفراد المجتمع بكل فئاته للمساهمة في عملية فصل النفايات من مصدرها، والمحافظة على بيئة صحية آمنة ومستدامة.

يؤكد المركز أهمية إعادة التدوير باعتباره عنصراً أساسياً لتحويل المواد المستعملة بكل أشكالها إلى منتجات قابلة للاستخدام، مما سيساهم بتعزيز كل مظاهر التنمية المستدامة في الإمارة انطلاقاً من استراتيجية «تدوير» الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات في الإمارة، وحرص «تدوير» على إضفاء خصائص وميزات جديدة وحديثة وفعالة على المناجم الجديدة في الشكل والمضمون والتصاميم، وتحظى تلك المناجم بأهمية كبيرة باعتبارها واجهة أساسية يتم من خلالها تحديد كافة أنواع النفايات والمواد القابلة للتدوير، مما سيسهل على كافة أفراد المجتمع عملية التخلص السليم وفرز النفايات من المصدر. ويتكون كل مركز لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير من سبع عشرة فتحة (تيارات)، كل منها مخصصة لنوع محدد من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير، ومن خلالها يمكن تحويلها إلى منتجات جديدة ستشكل رافداً اقتصادياً جديداً لاقتصاد الإمارة بدلاً من بقائها عبئاً ومسبباً أساسياً في تكاليف باهظة.

وتتعامل المناجم مع المواد القابلة للتدوير والنفايات على أساس تصنيفها المسبق الذي يسهل كافة العمليات الأساسية والتي تضمنت كلاً من زيوت الطهي المستعملة، مخلفات إلكترونية صغيرة الحجم، مخلفات إلكترونية كبيرة الحجم، زجاج شفاف، زجاج ملون، عبوات معدنية، عبوات بلاستيكية، معادن، مطاط، أخشاب، قماش، ورق، ورق مقوى، نفايات منزلية خطرة، بطاريات مستعملة، أدوية منتهية الصلاحية.

وتشكل المناجم الأربعة في منطقة البر الرئيسي، إضافة جديدة لمجمل عمليات المركز الرامية إلى إعادة تدوير المواد القابلة للتدوير.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير: «إن إنشاء أربعة مناجم جديدة للتعامل السليم مع النفايات والمواد القابلة للتدوير، وجعلها رافداً اقتصادياً جديداً للإمارة، يضاف إلى سلسة إنجازات المركز في هذا الإطار».