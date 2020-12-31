شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة على مواقع احتفالات رأس السنة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

عززت بلدية دبي، استعداداتها لضمان تطبيق كافة الخطط والإجراءات الرقابية على مختلف المنشآت في الإمارة، وذلك تزامناً مع احتفالات رأس السنة؛ حيث وضعت الدائرة خطة شاملة تهدف إلى التأكد من التزام جميع المواقع والمنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على سلامة مرتادي هذه الوجهات والعاملين بها.

وتشمل المواقع التي سيتم الرقابة عليها 23 موقعاً، تتضمن مناطق عروض الألعاب النارية والضوئية والفعاليات ومراكز التســــوق والمؤسســات الغذائية والفنــادق والمطــاعـم والمقـــاهـي والحدائق والشـــواطئ ومضامــــير المشي والصالونات.

كما قامت الدائرة بتوجيه المواقع والمنشآت التي تقام فيها الاحتفالات بضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية الواردة في التعاميم والأدلـــة الإرشادية الصادرة عن بلدية دبي، والجهات الصحية المعنية في الدولة.

تحقيقاً للخطة الاستراتيجية للبلدية والتي تسعى لإدارة متكاملة للنفايات، أعدت بلدية دبي خطة لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة في مواقع الاحتفالات، لما تضمه من الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

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