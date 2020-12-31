شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «التقنية» و«الجمارك» لتأهيل المواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت كليات التقنية العليا، والهيئة الاتحادية للجمارك، اتفاقية تعاون تهدف إلى العمل معاً في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والتعاون في مجالات البحث العلمي، بما يدعم توفير الكفاءات المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوظيفية في قطاع الجمارك، ما يساهم في رفع مستوى الكفاءات في هذا القطاع، إضافة إلى التعاون على مستوى الأبحاث المشتركة والابتكار.

وقع الاتفاقية الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، بحضور مسؤولين من الطرفين.

وتتمحور اتفاقية التعاون حول تأهيل الكوادر الوطنية والعمل المشترك على مستوى تشجيع البحوث التطبيقية وريادة الأعمال، حيث سيتم من خلال الاتفاقية العمل على استقطاب الخريجين للوظائف وفق التخصصات التي تحتاجها الهيئة الاتحادية للجمارك، والتعاون في تصميم برامج أكاديمية ومهنية وتقنية في التخصصات والمجالات التي تتعلق بقطاع الجمارك بهدف تأهيل كفاءات مواطنة تلبي حاجة هذا القطاع وفق خطط وتوقعات مستقبلية.

ووفقاً للاتفاقية سيتم التعاون بين الهيئة والكليات في مجال التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني في التخصصات الجمركية المتعددة، وتخصصات الاقتصاد والتجارة والإدارة والإحصاء وتقنية المعلومات، وإدارة المخاطر والأمن السبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وغيرها، إضافة إلى تمكين الطلبة أصحاب الشهادات الاحترافية المهنية العالمية بما يدعم كفاءتهم في بيئة العمل، وتوفير فرص التدريب العملي للطلبة، وتحفيز هم على دراسة التخصصات المتعلقة بالعمل الجمركي ودعم رعايتهم وتوظيفهم من قبل الهيئة.

كما سيتعاون الطرفان في مجال الأبحاث ذات الصلة وفق الإمكانات والمصادر المتاحة، ويشمل ذلك استخدام الكلاب الجمركية في مجالات البحوث الطبية والصحية، خاصة الكشف عن الأمراض الوبائية كما في جائحة «كورونا».