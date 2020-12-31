شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير يبحث التعاون مع وزير النقل في المملكة المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقد مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال عن بعد، مع كريس هيتون هاريس، وزير الدولة للنقل في المملكة المتحدة، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين هيئة الطرق والمواصلات، ونظيرتها في المملكة المتحدة، في التنقل الآمن لمستخدمي المواصلات العامة خلال جائحة كوفيد 19، إلى جانب استطلاع المشاريع المستقبلية التي تعتزم الهيئة تنفيذها في الفترة القادمة، لا سيما تلك المتعلقة بتقديم حلول مستقبلية للتنقل.

وبحث الجانبان التعاون المشترك بين الهيئة والشركات البريطانية، وكذلك المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد (19)، وتأثيرها في قطاع المواصلات العامة، والخطوات المستقبلية لاستعادة النشاط، وتعزيز استدامة النقل الجماعي.

واستعرض مطر محمد الطاير خلال اللقاء الفرص الاستثمارية في المشاريع التي تخطط الهيئة لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث طورت الهيئة استراتيجية متكاملة للاستثمار تتضمن برامج استثمارية متخصصة من ضمنها برنامج التمويل البديل لتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل، كما وضعت سياسة متكاملة للشراكة مع القطاع الخاص، وآلية دراسة وتنفيذ مثل تلك المشاريع ونطاق عملها لتكون المرجع في إعداد وتطبيق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، أشاد كريس هيتون بعلاقة الشراكة المتميزة بين الجانبين، ومشاركة المؤسسات والشركات البريطانية في تنفيذ مشاريع هيئة الطرق والمواصلات، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم الجانبين.

حضر اللقاء عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وأحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وموزة المري مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعدد من المديرين في الهيئة.