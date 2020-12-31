شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالجماعة: من يعرف حقيقة فكر الإخوان ويكتم شهادته كالشيطان الأخرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "واجب على كل إنسان يعرف حقيقة تنظيم الإخوان أن يدلى بشهادته أمام الجميع ويكشف حقيقة هذا التنظيم، وإن لم يفعل ذلك ويكتم شهادته فهو كالشيطان الأخرس".. بهذه الكلمات دعا طارق البشبيشى القيادى السابق بتنظيم الإخوان إلى فضح الجماعة وكشف زيف فكرها للجميع.

وقال البشبيشى فى تصريحات له: "فضح فكر الإخوان واجب أخلاقى أولا ودينى ووطنى"، متسائلا: "كيف لمن يعرف الحقيقة أن يكتمها وإن كتمها فهو شيطان أخرس لأنه بسكوته هذا مشارك في الجريمة، وتعتبر هذه الجريمة تساعد على انتشار الفساد وانتشار أفكار الإخوان الشريرة".

وتابع: "ألا يستحق الوطن أن نحميه بالتصدى لأفكار أعدائه، وكيف يكون الانتماء إذا.. ألم نزود عن حمى الوطن بكشف مؤامرات أعدائه كما يحمى الجندى تراب الوطن"، مضيفا: "هناك واجب على كل من لا يقف على الجبهة أن يتصدى لكل الأفكار الهادمة التى تستهدف تماسك المجتمع ووحدته".

وواصل قائلا: "أما أفكار الإخوان فهي فاسدة بذاتها ومن المستحيل تصويبها، فالإخوان جماعة مجرمة أفكارها ضد الوطنية، وتتآمر على البلاد التي تتواجد بها والعمل السرى متلازم لوجودها"، مشيرًا إلى أن أهداف الإخوان معلومة ويتبجحون في نشرها وتكمن الشيطان فى هذه الأهداف فلا اعتراف بتراب الوطن ولا أى انتماء له والاستعلاء الدينى والعمل السرى وانتهاج العنف والإرهاب والتحالف مع كل عدو للوطن".