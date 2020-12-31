اقتراح أممي بتشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

الخميس 31 ديسمبر 2020

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، تشكيل لجنة مراقبة دولية لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.



وكان المشاركون في ملتقى الحوار الليبي اتفقوا على تشكيل لجنة استشارية لحلحلة الأزمة مع استمرار فشل الفرقاء بالتوصل لآلية اختيار السلطة التنفيذية الانتقالية.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إنه "لا يمكن الاستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية، والشعب الليبي أمامه هدف واضح وهو الانتخابات".

وأضافت خلال كلمتها أمام ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، الأربعاء، أن "هناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات، ولا يزال هناك تأخير في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية.

وأضافت أن المتحاورين يحتاجون إلى تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركا في ملتقى الحوار، لتساعد في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضايا الخلافية.