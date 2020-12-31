البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي لمحاسبة مرتكبي هجوم مطار عدن

الخميس 31 ديسمبر 2020

طالب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، المجتمع الدولي، بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي، أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة مرتكبيها.

وأضاف العسومي، أن هذا الهجوم الإرهابي الجبان، يكشف عن الأهداف الخبيثة للمليشيا والنظام الإيراني الداعم لها في إفشال الإنجاز الذي تم التوصل إليه مؤخراً بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ومن قبله تنفيذ الشق الأمني والعسكري في اتفاق الرياض.

وأكد أن هذه التفجيرات الإرهابية الجبانة لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن بدء عملها ولن تنال من قدرتها على التصدي بكل حسم لمليشيا الحوثي وإحباط جميع مخططاتها الإرهابية الرامية لنشر الفوضى والتخريب وعدم الاستقرار في اليمن.

وأشار الى أن وقوع هذه الأعمال الإرهابية في اليوم الأول لوصول الحكومة الجديدة إلى عدن سيمثل دافعاً قوياً لها للمضي قدماً في مواجهة جميع التحديات أمامها، وفي مقدمتها التحدي الأمني ومواجهة ميليشيا الحوثي واستعادة الأمن والاستقرار الداخلي في اليمن.